Коронавирус унес жизни 33 человек в Подмосковье: 7 за сутки
16 апреля 202017:49
В Московской области за минувшие сутки скончались еще семеро человек, у которых был диагностирован коронавирус. Такие данные приводит сайт «Подмосковье сегодня».
Таким образом, с начала пандемии в регионе погибли 33 человека. Всего в области зафиксировано 3054 заболевших, из них 467 — за последний день. Выздоровевшими признали 150 человек.
В Подмосковье, как и в столице, из-за рапространения коронавируса введен пропускной режим.
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16 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru