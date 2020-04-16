Коронавирус унес жизни 33 человек в Подмосковье: 7 за сутки

В Московской области за минувшие сутки скончались еще семеро человек, у которых был диагностирован коронавирус. Такие данные приводит сайт «Подмосковье сегодня».

Таким образом, с начала пандемии в регионе погибли 33 человека. Всего в области зафиксировано 3054 заболевших, из них 467 — за последний день. Выздоровевшими признали 150 человек.

В Подмосковье, как и в столице, из-за рапространения коронавируса введен пропускной режим.

