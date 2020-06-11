Коронавирус унес жизнь первого в России вора в законе

В России от коронавирусной инфекции скончался первый в стране криминальный авторитет в статусе вора в законе - Сачино Гегечкори. 70-летний мужчина умер в одной из больниц Санкт-Петербурга.

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«По иронии судьбы, Сачино, малоизвестному при жизни, обеспечена посмертная слава первого вора в законе, умершего от коронавируса», - цитирует Ura.ru издание PrimeCrime.

Отмечается, что Сачино хоть и вел образ жизни затворника, однако считался весьма авторитетным вором в законе на Кавказе. Без него, к примеру, не обходилась ни одна «коронация» в воры в законе в Северной столице.

Всего в России по состоянию на 11 июня зафиксировано более полумиллиона случаев заболевания коронавирусом, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Сутанта Адитья
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