Коронавирус определён у сотрудников администрации Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что у нескольких сотрудников администрации тест подтвердил инфицирование новым коронавирусом. Информацию об этом глава региона опубликовал в соцсетях. По словам Дрозденко, все инфицированные сотрудники перешли в максимально дистанционный режим работы.
Между тем, как сообщают «Невские новости», председатель комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец также вынужден перейти на удаленную работу после проявления симптомов ОРВИ. У всех сотрудников комитета взяли тест на коронавирус, и в случае, если результат будет положительным, «они отправятся на самоизоляцию».
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому, заболевшие любым видом ОРВИ обязаны перейти в режим самоизоляции по аналогии с инфицированными COVID-19 и контактировавшими с ними.
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