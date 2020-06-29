Коронавирус не остановил рост тарифов ЖКХ с 1 июля

Так в Москве с 1 июля 2020 года повысятся тарифы на электричество, тепло, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и газ. К примеру, тарифы на электричество вырастут на 5 процентов, а холодная вода — на 4,5 процента.

Не изменятся тарифы на содержание жилья, домофон, телеантенну и радиоточку, плата за капитальный ремонт.



В других регионах так же дорожают не все услуги ЖКХ, кроме того, до 2021 года россияне освобождены от штрафов и отключений за просрочки платежей, напоминает телеканал «360».

