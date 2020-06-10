Повышение тарифов ЖКХ в России с 1 июля могут отменить

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в России могут сохраниться на уровне прошлого года. Этого не исключил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. По его словам, есть идея не повышать с 1 июля тарифы за пользование услугами ЖКХ, учитывая ситуацию с коронавирусом.

При этом Якушев предупредил, что в случае принятия такого решения, отрасли может грозить серьезное недофинансирование, передает «Интерфакс». Сфера ЖКХ включена в перечень отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса.

Согласно ранее утверждённым на 2020 год предельным индексам повышения тарифов ЖКХ по регионам, услуги в Москве могут подорожать максимум на 5%, в Московской области - на 4,1%. Наибольший рост тарифов заложен в Чечнской республике +6,5%, наименьший - в Ненецком автономном округе +2,4%.

Средний рост тарифов ЖКХ по России с 1 июля должен был составить 4%.

