Королеве красоты Крыма отказали в российском гражданстве
Гражданке Украины, которуюб оштрафовали за исполнение песни, отказали в получении российского гражданства, сообщает пресс-служба МВД республики Крым.
В сообщении говорится, что 34-летняя украинка была признана виновной «в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, а также публичном демонстрировании запрещенной символики».
Источник РИА Новости в правоохранительных органах утверждает, что речь идет о победительнице крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольге Валеевой. В октябре в соцсетях появилось видео, где она вместе с подругой исполняет песню «Червона калина», которую считают гимном запрещенных в России украинских националистических организаций.
По данному факту Валеева была оштрафована на 40 тысяч рублей, женщина извинилась и заявила, что не знала о националистическом характере песни.
Ранее суд в Бахчисарае арестовал и назначил штрафы участникам свадьбы, во время которой прозвучала украинская песня «Червона калина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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