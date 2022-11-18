Королеве красоты Крыма отказали в российском гражданстве

В сообщении говорится, что 34-летняя украинка была признана виновной «в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, а также публичном демонстрировании запрещенной символики».

Источник РИА Новости в правоохранительных органах утверждает, что речь идет о победительнице крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольге Валеевой. В октябре в соцсетях появилось видео, где она вместе с подругой исполняет песню «Червона калина», которую считают гимном запрещенных в России украинских националистических организаций.

По данному факту Валеева была оштрафована на 40 тысяч рублей, женщина извинилась и заявила, что не знала о националистическом характере песни.

Ранее суд в Бахчисарае арестовал и назначил штрафы участникам свадьбы, во время которой прозвучала украинская песня «Червона калина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

