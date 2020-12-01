«Король и Шут» вошли в топ у российских пользователей Spotify

Стриминговый сервис Spotify подвел итоговый рейтинг музыкальных предпочтений россиян за последние четыре месяца. В топ наиболее прослушиваемых исполнителей вошли рэпер Моргенштерн и рок-группа «Король и Шут».

В пятерку самых прослушиваемых исполнителей вошли рэперы kizaru, Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo.

Среди исполнительниц наибольшей самыми популярными стали Billie Eilish, Дора, Ариана Гранде и Алена Швец.

Spotify объявил о запуске в РФ с 15 июля

Самой любимой группой среди российских слушателей оказался южнокорейский бэнд BTS, хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda и рок-группа «Король и Шут».

Запуск сервиса Spotify в России состоялся в середине лета. Стандартная подписка стоит 169 рублей. Плейлисты российского отдела Spotify курируются международной и локальной редакцией.

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ФОТО: Михаил Горшенев, лидер панк-рок-группы "Король и Шут"
ТЕГИ:МузыкаКороль И Шут
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