Spotify объявил о запуске в РФ с 15 июля

Запуск интернет-сервиса по прослушиванию музыки Spotify в России состоится 15 июля. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, в эти же сроки произойдет запуск Spotify еще в 12 государствах, что увеличит территории присутствия сервиса до 92 стран. Отмечается, что пользователи уже могут сказать приложение как для Android, так для iOs.

Сервис является бесплатным для всех, также предоставляется платная подписка без рекламы за 169 рублей в месяц.

На прошлой неделе американское издание Variety со ссылкой на источник сообщало, что Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС. По данным Variety, сервис имеет 130 млн платных подписчиков, 236 млн пользователей по всему миру. На платформе Spotify 50 млн музыкальных треков и более 1 млн подкастов,







