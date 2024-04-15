«Не афродозиак»: Диетолог усомнилась во влиянии свеклы на либидо
Среди привычных продуктов к афродизиакам можно отнести хрен, горчицу, орехи, мед и перец, заявила Анна Белоусова.
Свекла обладает рядом полезных свойств, но ее нельзя отнести к продуктам, усиливающим возбуждение, рассказала НСН врач-диетолог Анна Белоусова рассказала в интервью НСН.
Ученые установили, что свекла повышает либидо, сообщает некоммерческое СМИ The Conversation. Подобный эффект достигается за счет усиления кровообращения. Однако Белоусова усомнилась в том, что подобные заявления оправданы и научно обоснованы.
«К афродизиакам относится большинство острых продуктов, включая хрен и горчицу. Также орехи, мед, перец. Корнеплоды как афродизиаки не работают. Свекла – интересный овощ. У нее, как у всех крестоцветных, есть в составе фитоэстрогены. Женщинам свекла полезна для нормализации репродуктивной системы со стороны эндокринологии», - сообщила она.
Как добавила собеседница НСН, тем, кто хочет контролировать вес, стоит отказаться от термически обработанной свеклы.
«Свекла – это 42 килокалории, на 100 граммов продукта всего 9 граммов углеводов. Казалось бы, низкокалорийный овощ, но если человек хочет похудеть, есть его можно только в сыром виде. Как только свеклу варят, тушат или запекают, за счет смены состояния клетчатки изменяется и усвоение сахаров, повышается гликемический индекс. Поэтому тем, кто следит за фигурой, стоит готовить борщ по типу холодного свекольника, припустив свеклу в воде буквально 1-1,5 минуты», - пояснила Белоусова.
Ранее звездный диетолог Маргарита Королева рассказала «Радиоточке НСН», что для романтического ужина стоит отдавать предпочтение продуктам-афродизиакам, к которым относится красное вино, специи, клубника и шоколад.
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