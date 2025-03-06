Корееведа Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организацией
Профессора и корееведа Андрея Ланькова заподозрили в сотрудничестве с организацией, признанной в России нежелательной. Об этом сообщил РБК со ссылкой на базу Савеловского районного суда Москвы.
Так, в пресс-службе суда подтвердили, что речь идет о Ланькове Андрее Николаевиче. Указанные данные совпадают с ФИО корееведа, профессора сеульского университета Кунмин Андрея Ланькова.
Сам Ланьков отметил, что узнал об этом от журналистов и предположил, что дал интервью «не тому, кому надо».
По данному административному правонарушению Ланькову грозит штраф в размере 5–15 тысяч рублей.
Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными в стране бельгийскую неправительственную организацию Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, а также ее крыло European Liberal Youth, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны предъявило иск на 111 млн рублей разработчику систем ПВО «Алмаз»
- «Атомный Оле-Лукойе»: Захарова назвала заявления Макрона оторванными от жизни
- Корееведа Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организацией
- Минсельхоз заявил, что российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта
- Средний срок выданных автокредитов сократился на 2,4%
- Умер джазовый композитор Рой Айерс
- «Абсолютный лидер»: Названы самые успешные кинопрокатные компании России
- «АвтоВАЗ» запустил марку коммерческих автомобилей SKM
- Не меньше 10 иностранных артистов приедут в Россию в 2025 году
- Маск заявил, что в Европе хотят вечного конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru