Корееведа Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организацией

Профессора и корееведа Андрея Ланькова заподозрили в сотрудничестве с организацией, признанной в России нежелательной. Об этом сообщил РБК со ссылкой на базу Савеловского районного суда Москвы.

Так, в пресс-службе суда подтвердили, что речь идет о Ланькове Андрее Николаевиче. Указанные данные совпадают с ФИО корееведа, профессора сеульского университета Кунмин Андрея Ланькова.

Сам Ланьков отметил, что узнал об этом от журналистов и предположил, что дал интервью «не тому, кому надо».

По данному административному правонарушению Ланькову грозит штраф в размере 5–15 тысяч рублей.

Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными в стране бельгийскую неправительственную организацию Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, а также ее крыло European Liberal Youth, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».