Кореевед Ланьков заявил, что не переживает из-за дела в московском суде

Профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков заявил, что не переживает по поводу возможного штрафа за сотрудничество с нежелательной организацией и готов его заплатить. Его слова приводит «Газета.Ru».

Ранее РБК со ссылкой на базу Савеловского районного суда Москвы сообщил, что Ланькова заподозрили в сотрудничестве с организацией, признанной в России нежелательной. Сам кореевед признался, что узнал об этом от журналистов.