Кореевед Ланьков заявил, что не переживает из-за дела в московском суде

Профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков заявил, что не переживает по поводу возможного штрафа за сотрудничество с нежелательной организацией и готов его заплатить. Его слова приводит «Газета.Ru».

Ранее РБК со ссылкой на базу Савеловского районного суда Москвы сообщил, что Ланькова заподозрили в сотрудничестве с организацией, признанной в России нежелательной. Сам кореевед признался, что узнал об этом от журналистов.

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Ланьков отметил, что «почти уверен», что причиной для этого послужило его интервью или публикация в нежелательных изданиях, так как он «говорит» со всеми, кто его «не цензурирует».

Также профессор уточнил, что не переживает, но ему «неприятно», что есть такие ограничения, и заверил, что готов будет заплатить штраф.

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность неправительственной организации «Ассоциация свободных россиян» (Португалия) нежелательной на территории России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Andrei Lankov
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