Корь выявили у ребенка в Новгородской области
Случай заболевания ребенка корью зафиксирован на территории Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что заболевший прибыл с территории Северного Кавказа. За пределами Новгородской области он контактировал с коревым больным.
«Ребёнок не был привит против кори в связи с недостижением прививочного возраста», - указали в сообщении.
Также уточняется, что больной был госпитализирован, контактные лица прошли вакцинацию, за ними наблюдают медики.
В Роспотребнадзоре добавили, что Новгородская область стала 76 регионом России, в котором выявили больного корью.
Ранее управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана заявило, что в Наманганской области республики зафиксирован рост заболеваемости корью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru