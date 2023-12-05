Корь выявили у ребенка в Новгородской области

В ведомстве уточнили, что заболевший прибыл с территории Северного Кавказа. За пределами Новгородской области он контактировал с коревым больным.

«Ребёнок не был привит против кори в связи с недостижением прививочного возраста», - указали в сообщении.

Также уточняется, что больной был госпитализирован, контактные лица прошли вакцинацию, за ними наблюдают медики.

В Роспотребнадзоре добавили, что Новгородская область стала 76 регионом России, в котором выявили больного корью.

Ранее управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана заявило, что в Наманганской области республики зафиксирован рост заболеваемости корью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

