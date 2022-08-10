«Копеечные штрафы»: В Госдуме возмутились наказанием за происшествия на аттракционах

В России наказание за происшествия на аттракционах зачастую носит только административный характер, заявил заместитель председателя комитет Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Сегодня у нас достаточно четкий технический регламент по регулированию аттракционов. С точки зрения законодателя поправить нечего. Очень много зависит от того, кто работает на этих аттракционах. В Москве у нас порядка тысячи аттракционов, которые стоят в торговых центрах, публичных местах. Когда приезжают с гастролями в формате передвижных аттракционов, это уже хуже. У нас наказание административное – оно не соответствует масштабу, штрафы копеечные – от полутора до пяти тысяч, на юридические лица можно и до 300 тысяч наложить штраф, но это совсем не работает или в особых случаях, уголовных случаев мало, размер штрафов надо повышать», - отметил он.

В некоторых регионах России проверка аттракционов осуществляется только с прошлого года, не хватает опыта в этом вопросе, заявил ранее вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН.

