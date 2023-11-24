«Копаешь сам себе»: Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке
Президент РФ Владимир Путин во время посещения конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в шутку поинтересовался, не приведёт ли развитие технологий искусственного интеллекта к увольнению главы Сбербанка Германа Грефа, сообщает РИА Новости.
Когда главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина показывала способности больших языковых моделей, глава государства поинтересовался, не приведёт ли её работа «к увольнению Германа Оскаровича» В ответ специалист заявила, что «это наша задача».
«Ты понял? Копаешь сам себе», — пошутил российский лидер, обращаясь к Грефу.
Ранее Путин заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить врача или учителя, однако сможет стать их помощником, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru