«Копаешь сам себе»: Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке

Когда главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина показывала способности больших языковых моделей, глава государства поинтересовался, не приведёт ли её работа «к увольнению Германа Оскаровича» В ответ специалист заявила, что «это наша задача».

«Ты понял? Копаешь сам себе», — пошутил российский лидер, обращаясь к Грефу.

Ранее Путин заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить врача или учителя, однако сможет стать их помощником, сообщает RT.