«Копаешь сам себе»: Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке

Президент РФ Владимир Путин во время посещения конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в шутку поинтересовался, не приведёт ли развитие технологий искусственного интеллекта к увольнению главы Сбербанка Германа Грефа, сообщает РИА Новости.

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Когда главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина показывала способности больших языковых моделей, глава государства поинтересовался, не приведёт ли её работа «к увольнению Германа Оскаровича» В ответ специалист заявила, что «это наша задача».

«Ты понял? Копаешь сам себе», — пошутил российский лидер, обращаясь к Грефу.

Ранее Путин заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить врача или учителя, однако сможет стать их помощником, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:юморИскусственный ИнтеллектВладимир ПутинГерман Греф

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