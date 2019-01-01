Общество

Конюхов установил мировые рекорды на весельной лодке

14 мая11:33

Федор Конюхов во время похода на весельной лодке установил несколько мировых рекордов. Достижения представят на регистрацию в Книге рекордов Гиннеса. Как пишет ТАСС, об этом сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Отмечается, что российский путешественник, которому 67 лет, стал самым возрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки в Тихом океане на весельной лодке, а также находился в южной части акватории 154 дня.

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Напомним, Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний на различных типах судов. Выдающийся путешественник 17 раз пересек Атлантический океан и стал первым россиянином, который побывал на семи высочайших вершинах шести частей света.

Ранее НСН писала, что Конюхов стaл первым в мире человеком, который в одиночку пересек южную чaсть Тихого океaнa. Он нaчaл свой путь из Новой Зелaндии и добрaлся до Чили нa весельной лодке. Нa это путешествие у него ушло 154 дня. С мировым рекордом россиянина поздравил президент страны Владимир Путин, отмечает RT.

В свою очередь, телеведущий и путешественник Тимофей Баженов в интервью НСН назвал Федора Конюхова великим человеком и рассказал, что ему помогло установить рекорд.

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ФОТО: Фёдор Конюхов. Фото с официального сайта.
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