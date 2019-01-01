Конюхов установил мировые рекорды на весельной лодке

Федор Конюхов во время похода на весельной лодке установил несколько мировых рекордов. Достижения представят на регистрацию в Книге рекордов Гиннеса. Как пишет ТАСС, об этом сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Отмечается, что российский путешественник, которому 67 лет, стал самым возрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки в Тихом океане на весельной лодке, а также находился в южной части акватории 154 дня.