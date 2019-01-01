Конюхов установил мировые рекорды на весельной лодке
Федор Конюхов во время похода на весельной лодке установил несколько мировых рекордов. Достижения представят на регистрацию в Книге рекордов Гиннеса. Как пишет ТАСС, об этом сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.
Отмечается, что российский путешественник, которому 67 лет, стал самым возрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки в Тихом океане на весельной лодке, а также находился в южной части акватории 154 дня.
Напомним, Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний на различных типах судов. Выдающийся путешественник 17 раз пересек Атлантический океан и стал первым россиянином, который побывал на семи высочайших вершинах шести частей света.
Ранее НСН писала, что Конюхов стaл первым в мире человеком, который в одиночку пересек южную чaсть Тихого океaнa. Он нaчaл свой путь из Новой Зелaндии и добрaлся до Чили нa весельной лодке. Нa это путешествие у него ушло 154 дня. С мировым рекордом россиянина поздравил президент страны Владимир Путин, отмечает RT.
В свою очередь, телеведущий и путешественник Тимофей Баженов в интервью НСН назвал Федора Конюхова великим человеком и рассказал, что ему помогло установить рекорд.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»