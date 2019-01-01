Федор Конюхов установил исторический рекорд на весельной лодке
Первым в истории пересек 55-й градус южной широты в Южном океане российский мореплаватель Федор Конюхов, совершающий путешествие на весельной лодке. Об этом Конюхов сообщил на официальном сайте экспедиции.
«Можно с уверенностью сказать — на 55 градусе в Южном океане еще не ходила ни одна весельная лодка», — сделал запись в электронном дневнике Федор Конюхов.
Путешественник продолжил движение в сторону самых южных островов Диего-Рамиреc. До финальной точки на мысе Горн ему остается около 250 морских миль.
Федор Конюхов совершает шестое кругосветное путешествие. С момента старта 6 декабря 2018 года он находится в пути 132 дня.
Ранее Федор конюхов в эфире НСН рассказал о предстоящем погружении на дно самого глубокого на Земле Марианского желоба в Тихом океане.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене