Федор Конюхов установил исторический рекорд на весельной лодке

Первым в истории пересек 55-й градус южной широты в Южном океане российский мореплаватель Федор Конюхов, совершающий путешествие на весельной лодке. Об этом Конюхов сообщил на официальном сайте экспедиции.

«Можно с уверенностью сказать — на 55 градусе в Южном океане еще не ходила ни одна весельная лодка», — сделал запись в электронном дневнике Федор Конюхов.