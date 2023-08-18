Концерты и цирковое шоу завершат фестиваль «Горький в Парке Горького» в выходные

В субботу запланированы концерты и спектакли. На главной сцене состоится концерт «Горький. Современники: Шостакович, Вайнберг, Прокофьев» с участием международных лауреатов классической музыки.

Также 19 августа пройдет мероприятие «Горький в музыке». Известные исполнители и молодые музыканты переосмыслят наследие классика отечественной литературы.

В воскресенье гостей ждет несколько премьер. В летнем пространстве «Плюс дача» состоится спектакль «Проснись!», в ажурной беседке пройдет экспериментальный концерт «Песня о Буревестнике», а на главной сцене покажут выступление проекта Clowns Orchestra.

В Нескучном саду состоятся премьерные показы спектакля «Осенняя болесь». В основу легли рассказы Максима Горького «Болесь» и «Однажды осенью».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал российскую столицу мировым лидером по темпам улучшения городской среды.

