Концерты и цирковое шоу завершат фестиваль «Горький в Парке Горького» в выходные
В завершающие дни фестиваля 19 и 20 августа посетителей ожидают спектакли, концерты, цирковое шоу и перформанс, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В субботу запланированы концерты и спектакли. На главной сцене состоится концерт «Горький. Современники: Шостакович, Вайнберг, Прокофьев» с участием международных лауреатов классической музыки.
Также 19 августа пройдет мероприятие «Горький в музыке». Известные исполнители и молодые музыканты переосмыслят наследие классика отечественной литературы.
В воскресенье гостей ждет несколько премьер. В летнем пространстве «Плюс дача» состоится спектакль «Проснись!», в ажурной беседке пройдет экспериментальный концерт «Песня о Буревестнике», а на главной сцене покажут выступление проекта Clowns Orchestra.
В Нескучном саду состоятся премьерные показы спектакля «Осенняя болесь». В основу легли рассказы Максима Горького «Болесь» и «Однажды осенью».
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал российскую столицу мировым лидером по темпам улучшения городской среды.
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