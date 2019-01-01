Концертом «Би-2» завершится Московский предпринимательский форум

Бесплатный концерт для участников Московского предпринимательского форума даст группа «БИ-2» 27 мая на «ВТБ Арене». Выступление известных рок-музыкантов станет завершающим аккордом церемонии вручения первой столичной предпринимательской премии «Прорыв года».

Отмечается, что участников форума ждёт обширная программа. В неё войдут разноплановые тематические треки, большой образовательный интенсив «Трансформация-6», многочисленные круглые столы, мастер-классы и public talks.

Добавим, предполагается, что мероприятие соберёт на одной площадке более 20 000 участников и 150 спикеров. Лучших из 36 тыс. претендентов поздравят амбассадоры премии и представители Правительства Москвы. Еще одним подарком станет бесплатный концерт группы Би-2, к которому смогут присоединиться все зарегистрированные участники. Группа исполнит хорошо знакомые и любимые многими хиты.

