Концертом «Би-2» завершится Московский предпринимательский форум
Бесплатный концерт для участников Московского предпринимательского форума даст группа «БИ-2» 27 мая на «ВТБ Арене». Выступление известных рок-музыкантов станет завершающим аккордом церемонии вручения первой столичной предпринимательской премии «Прорыв года».
Отмечается, что участников форума ждёт обширная программа. В неё войдут разноплановые тематические треки, большой образовательный интенсив «Трансформация-6», многочисленные круглые столы, мастер-классы и public talks.
Добавим, предполагается, что мероприятие соберёт на одной площадке более 20 000 участников и 150 спикеров. Лучших из 36 тыс. претендентов поздравят амбассадоры премии и представители Правительства Москвы. Еще одним подарком станет бесплатный концерт группы Би-2, к которому смогут присоединиться все зарегистрированные участники. Группа исполнит хорошо знакомые и любимые многими хиты.
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