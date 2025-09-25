Концертные программы пройдут возле Музея Победы

Сразу на нескольких площадках Музея Победы 27 и 28 сентября буду организованы концертные программы.

На 27 сентября запланирована специальная программа «Один день с Росгвардией», которая подготовлена Музеем Победы и войсками национальной гвардии РФ.

Организаторы познакомят с высшими военными учебными заведениями и кадетскими училищами войск национальной гвардии. Также в этот день состоится плац-парад сводного военного оркестра Центрального округа войск национальной гвардии, концерты военных оркестров и ансамбля песни и пляски Центрального округа Росгвардии.

Кроме того, студия современного искусства «ТОНУС-Арт» в субботу даст концерт для посетителей мемориального комплекса на Поклонной горе на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.». А звенигородская музыкальная студия Royal Studio выступит на «Фронтовой агитбригаде».

В воскресенье на Поклонной горе выступят с концертом участники и победители Всероссийского фестиваля «Душа баяна», артисты «Москонцерта», а также артисты продюсерского центра «Voytenko.pro».

Помимо всего прочего, около Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Организаторы подготовили экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования, творческие состязания и концерты.

С подробностями культурной программы «Парк Победы. Главный патриотический» можно ознакомиться на сайте проекта.

Информагентство «Национальная служба новостей» выступает генеральным информационным партнером проекта.

