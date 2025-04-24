Песков: Путин планирует мероприятия с участниками СВО ко Дню Победы

Мероприятия с участниками специальной военной операции запланированы у президента Владимира Путина накануне Дня Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли президент встречаться с военнослужащими в преддверии 9 мая.

«В рамках празднования... запланированы мероприятия, в том числе с участниками СВО», - указал Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что власти не планируют объявлять амнистию в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пишет 360.ru.

