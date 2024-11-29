В Москве усилят меры контроля за мигрантами

Дополнительные меры контроля за соблюдением миграционного законодательства будут введены в Российской столице. Нововведения анонсировали в городском главке МВД. Там считают, что они позволят повысить уровень безопасности в Москве.

Так, трудовых мигрантов и некоторые другие категории граждан иных государств обяжут оформлять специальные удостоверения иностранцев. По этим документам полицейские смогут оперативно проверять информацию об их статусе и наличии правонарушений.