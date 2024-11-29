В Москве усилят меры контроля за мигрантами

Дополнительные меры контроля за соблюдением миграционного законодательства будут введены в Российской столице. Нововведения анонсировали в городском главке МВД. Там считают, что они позволят повысить уровень безопасности в Москве.

Так, трудовых мигрантов и некоторые другие категории граждан иных государств обяжут оформлять специальные удостоверения иностранцев. По этим документам полицейские смогут оперативно проверять информацию об их статусе и наличии правонарушений.

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В первую очередь у мигрантов будут проверять электронное удостоверение. В ходе экспериментального периода её будут выдавать иностранцам и лицам без гражданства старше 14 лет, которые обратились по вопросам их правового статуса в Многофункциональный миграционный центр. По словам руководителя управления по вопросам миграции столичного главка МВД Дмитрия Сергиенко, новые технологии оптимизируют работу полиции, повысят её скорость и эффективность.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этот инструмент контроля уже выборочно проходит апробацию в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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