Контракт гражданина Дании с Минобороны РФ об участии в СВО признали незаконным

По его словам, соответствующее решение принял Второй Западный окружной военный суд, отменивший постановление Московского гарнизонного суда.

«Действия должностных лиц, которые с ним заключили контракт, признаны незаконными... По-моему, это единственный в России случай признания недействительного контракта на СВО», - указал юрист.

Петров добавил, что с Хоффгаром он ещё не связывался, однако уже сообщил о решении суда его матери.

Ранее власти РФ начали искать и увольнять из рядов Вооруженных сил граждан Индии, сообщает «Свободная пресса».

