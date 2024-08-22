Контракт гражданина Дании с Минобороны РФ об участии в СВО признали незаконным

Контракта рэпера из Дании Никласа Хоффгара с Минобороны РФ, предусматривающий участие иностранца в специально операции на Украине, признан незаконным. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат музыканта Роман Петров.

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По его словам, соответствующее решение принял Второй Западный окружной военный суд, отменивший постановление Московского гарнизонного суда.

«Действия должностных лиц, которые с ним заключили контракт, признаны незаконными... По-моему, это единственный в России случай признания недействительного контракта на СВО», - указал юрист.

Петров добавил, что с Хоффгаром он ещё не связывался, однако уже сообщил о решении суда его матери.

Ранее власти РФ начали искать и увольнять из рядов Вооруженных сил граждан Индии, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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