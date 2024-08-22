Контракт гражданина Дании с Минобороны РФ об участии в СВО признали незаконным
Контракта рэпера из Дании Никласа Хоффгара с Минобороны РФ, предусматривающий участие иностранца в специально операции на Украине, признан незаконным. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат музыканта Роман Петров.
По его словам, соответствующее решение принял Второй Западный окружной военный суд, отменивший постановление Московского гарнизонного суда.
«Действия должностных лиц, которые с ним заключили контракт, признаны незаконными... По-моему, это единственный в России случай признания недействительного контракта на СВО», - указал юрист.
Петров добавил, что с Хоффгаром он ещё не связывался, однако уже сообщил о решении суда его матери.
Ранее власти РФ начали искать и увольнять из рядов Вооруженных сил граждан Индии, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru