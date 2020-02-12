Контрабандные сигареты из Белоруссии нашли по всей России

Такие данные специалисты получили, проанализировав информацию с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы, передает РИА Новости. Учитывались только продажи сигарет только тех белорусских брендов, которые не поставляют в РФ легально. Это NZ, Minsk, FEST и Credo.

В некоторых регионах доля контрабандных сигарет из Белоруссии превысила 20% (Смоленская и Челябинская области). В Дагестане на контрабандной оказалась каждая десятая проданная пачка. Доля белорусской контрабанды существенна в Санкт-Петербурге (6%), Ивановской области (7%) и Вологодской области (8%).

Популярность нелегальной продукции в «Эвоторе» объясняют низкой стоимостью: она составляет в среднем 55 рублей против 93 рублей за легальную пачку сигарет. Эксперты полагают, что доля нелегальной продукции в обороте снизится после 1 июля 2020 года, когда розничные магазины будут обязаны продавать только маркированные сигареты.

