Контрабандные сигареты из Белоруссии нашли по всей России
Доля белорусской контрабанды в продажа сигарет в России к началу 2020 года достигла 1,1%. Об этом заявил директор по маркировке IT-компании «Эвотор» Вячеслав Предыбайло. По данным «Эвотора», в январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах России.
Такие данные специалисты получили, проанализировав информацию с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы, передает РИА Новости. Учитывались только продажи сигарет только тех белорусских брендов, которые не поставляют в РФ легально. Это NZ, Minsk, FEST и Credo.
В некоторых регионах доля контрабандных сигарет из Белоруссии превысила 20% (Смоленская и Челябинская области). В Дагестане на контрабандной оказалась каждая десятая проданная пачка. Доля белорусской контрабанды существенна в Санкт-Петербурге (6%), Ивановской области (7%) и Вологодской области (8%).
Популярность нелегальной продукции в «Эвоторе» объясняют низкой стоимостью: она составляет в среднем 55 рублей против 93 рублей за легальную пачку сигарет. Эксперты полагают, что доля нелегальной продукции в обороте снизится после 1 июля 2020 года, когда розничные магазины будут обязаны продавать только маркированные сигареты.
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