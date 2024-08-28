«VK Видео» догоняет по популярности видеохостинг YouTube в России
Платформа «VK Видео» уже догоняет по популярности в России видеохостинг YouTube, передает РИА Новости со ссылкой на исследование Telecom Daily.
Из результатов опроса следует, что о существовании YouTube знают порядка 97% россиян, пользующихся видеосервисами. Порядка 90% из этих россиян регулярно смотрят YouTube.
Так, почти 90% россиян знают о существовании «VK Видео». Регулярно смотря видео на площадке 51%.
Отмечается, что 75% россиян знают, что такое Rutube, регулярно что-то смотрят на платформе треть из тих 75%. Про «Дзен» слышали 68% опрошенных, а про видеосервис «Одноклассников» — чуть меньше трети.
Ранее эксперт назвал риски VPN-роутеров, которые бросились покупать россияне, чтобы смотреть YouTube, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru