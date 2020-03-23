Контакты россиян с больными коронавирусом будут отслеживать по геолокации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсязи наладить систему отслеживания граждан, контактировавших с заражёнными коронавирусом людьми. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Предполагается, что информация будет поступать на основании данных о геолокации сотового телефона конкретного лица. Контактировавшим с больными будут приходить сообщения о необходимости самоизоляции.
Число заражённых коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 71. В общей сложности заразились 438 человек. Полностью излечились 17 пациентов.
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