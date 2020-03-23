Контакты россиян с больными коронавирусом будут отслеживать по геолокации

Предполагается, что информация будет поступать на основании данных о геолокации сотового телефона конкретного лица. Контактировавшим с больными будут приходить сообщения о необходимости самоизоляции.

Число заражённых коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 71. В общей сложности заразились 438 человек. Полностью излечились 17 пациентов.

