Контакты россиян с больными коронавирусом будут отслеживать по геолокации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсязи наладить систему отслеживания граждан, контактировавших с заражёнными коронавирусом людьми. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

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Предполагается, что информация будет поступать на основании данных о геолокации сотового телефона конкретного лица. Контактировавшим с больными будут приходить сообщения о необходимости самоизоляции.

Число заражённых коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 71. В общей сложности заразились 438 человек. Полностью излечились 17 пациентов.

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
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