Конструктор сайтов Wix ограничит доступ к сервисам для россиян

Уточняется, что блокировка затронет как платные, так и бесплатные аккаунты резидентов России. Все сайты, принадлежащие владельцам российских аккаунтов, будут сняты с публикации.

В этой связи Wix порекомендовал перенести свои домены к другому регистратору доменов или на другой хостинг, чтобы продолжать управлять им.

В начале июня США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России (в том числе физлицам). Запрет должен вступить в силу 12 сентября 2024 года. Так, Google объявил, что с 9 сентября отключит BigQuery – сервис для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой ИИ, а платформа Miro с 12 сентября прекратит работу для аккаунтов из России, напоминает «Радиоточка НСН».

