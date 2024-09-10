Конструктор сайтов Wix ограничит доступ к сервисам для россиян
Облачный сервис для создания сайтов Wix с 12 сентября ограничит доступ к своим сервисам для россиян, сообщает поддержка платформы.
Уточняется, что блокировка затронет как платные, так и бесплатные аккаунты резидентов России. Все сайты, принадлежащие владельцам российских аккаунтов, будут сняты с публикации.
В этой связи Wix порекомендовал перенести свои домены к другому регистратору доменов или на другой хостинг, чтобы продолжать управлять им.
В начале июня США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России (в том числе физлицам). Запрет должен вступить в силу 12 сентября 2024 года. Так, Google объявил, что с 9 сентября отключит BigQuery – сервис для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой ИИ, а платформа Miro с 12 сентября прекратит работу для аккаунтов из России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru