Конституционный суд России заявил о выходе из конференции европейских судов
Конституционный суд РФ вышел из «Конференции европейских конституционных судов» (КЕКС), говорится в заявлении судебного органа.
Как сообщили в КС, 4 марта членам конференции направили протоколы по вопросу о прекращении или приостановлении членства Конституционного Суда РФ и ассоциированного членства Конституционного Суда Белоруссии.
«Членство Конституционного Суда Российской Федерации в КЕКС авторы данной инициативы предлагают прекратить "с учетом того, что Конституционный Суд Российской Федерации в решении от 19 марта 2014 года оправдал аннексию Крыма"; он "является одним из государственных учреждений, которые не выразили явного неодобрения в отношении действий Российской Федерации в Украине"», — говорится в сообщении.
КС РФ подчеркивает, что происходящее говорит о невозможности КЕКС «дистанцироваться от участия в решении политических вопросов», и конференция «явно и открыто, в совершенно неприемлемой для судов форме» присоединилась к предвзятой позиции правительств западных стран на фоне ситуации вокруг Украины.
«Конституционный Суд Российской Федерации в сложившихся обстоятельствах считает невозможным свое дальнейшее участие в КЕКС и заявляет о своем выходе из нее с 5 марта 2022 г.», — заключили в КС.
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