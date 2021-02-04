Конституционный суд РФ отказался от практики «друзей суда»

Конституционный суд (КС) РФ исключил положение amicus curiae («друзья суда») об инициативных научных заключениях по общественно важным делам, следует из поправок к регламенту суда.

Ранее любые организации или граждане, занимающиеся исследованиями в сфере права, могли подавать в КС инициативное правовое заключение. С его помощью КС предоставлялось независимое мнение эксперта, которое могло повлиять на повышение уровня доверия в обществе к действиям суда.

При этом статус документа отличался от экспертного заключения или консультации специалиста. Также авторы инициативных заключений не имели допуска к ознакомлению с материалами дела, ходатайствам о предоставлении дополнительных материалов, а также не могли задавать вопросы сторонам.

Официально статус «инициативных научных заключений» был признан в 2017 году. При этом, по данным юристов КС был единственным российским судом, принимавшим инициативные заключения от не являющихся участником процесса лиц.

