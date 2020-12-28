Конституционный суд признал право регионов вводить ограничения на передвижение граждан в пандемию
Конституционный суд (КС) России постановил, что региональные власти имеют право на введение ограничений на передвижение граждан в период пандемии коронавируса.
Ранее в КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям из-за пандемии, пишут «Известия».
В постановлении суда говорится, что подобные ограничения не противоречат Конституции РФ. Отмечается, что решение главы региона было продиктовано «объективной необходимостью» оперативного реагирования распространение опасной инфекции.
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