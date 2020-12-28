Конституционный суд признал право регионов вводить ограничения на передвижение граждан в пандемию

Конституционный суд (КС) России постановил, что региональные власти имеют право на введение ограничений на передвижение граждан в период пандемии коронавируса.

Ранее в КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям из-за пандемии, пишут «Известия».

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В постановлении суда говорится, что подобные ограничения не противоречат Конституции РФ. Отмечается, что решение главы региона было продиктовано «объективной необходимостью» оперативного реагирования распространение опасной инфекции.


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Фото: gurb.mosreg.ru
ТЕГИ:Конституционный СудПандемия
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