Конституционный суд обязал пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд принял постановление о пересмотре приговора активисту Константину Котову, осужденному за нарушения на митингах в Москве минувшим летом, сообщает ТАСС. При этом ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что из Кремля поручений о пересмотре этого дела не поступало.
Как пояснил Песков, поручение Владимира Путина проверить законность приговора Котову, осужденному на четыре года колонии, связано с обращениями журналистов, а не с назначением нового генерального прокурора.
Путин пообещал разобраться в ситуации после итоговой пресс-конференции в декабре.
КС в своём постановлении уточнил, что судебные решения по делу Котова, принятые на основании статьи 212 Уголовного кодекса РФ (об ответственности за участие в массовых беспорядках), в истолковании расходятся с её конституционно-правовым смыслом, который был выявлен в постановлении КС от 10 февраля 2017 года.
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