Конституционный суд обязал пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд принял постановление о пересмотре приговора активисту Константину Котову, осужденному за нарушения на митингах в Москве минувшим летом, сообщает ТАСС. При этом ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что из Кремля поручений о пересмотре этого дела не поступало.

Как пояснил Песков, поручение Владимира Путина проверить законность приговора Котову, осужденному на четыре года колонии, связано с обращениями журналистов, а не с назначением нового генерального прокурора.