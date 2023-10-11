Парламент Киргизии одобрил договор о создании объединенной системы ПВО с Россией

Стороны подписали документ о создании Объединенной региональной системы ПВО в августе прошлого года. В мае соглашение ратифицировала Государственная дума РФ, позже документ подписал президент России Владимир Путин.

Объединенная система войдет в структуру ПВО стран СНГ. На время действия договора Киргизия безвозмездно передаст во временное пользование РФ участок в 5 гектаров у авиабазы «Кант». Координировать действия войск объединенной системы будет командующий Воздушно-космическими силами России.

Между тем правительство РФ одобрило законопроект о ратификации договора с Киргизией о создании совместных школ с обучением на русском языке, пишет RT.

