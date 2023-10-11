Парламент Киргизии одобрил договор о создании объединенной системы ПВО с Россией
Парламент (Жогорку Кенеш) Киргизии одобрил соглашение о создании с Россией объединенной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
Стороны подписали документ о создании Объединенной региональной системы ПВО в августе прошлого года. В мае соглашение ратифицировала Государственная дума РФ, позже документ подписал президент России Владимир Путин.
Объединенная система войдет в структуру ПВО стран СНГ. На время действия договора Киргизия безвозмездно передаст во временное пользование РФ участок в 5 гектаров у авиабазы «Кант». Координировать действия войск объединенной системы будет командующий Воздушно-космическими силами России.
Между тем правительство РФ одобрило законопроект о ратификации договора с Киргизией о создании совместных школ с обучением на русском языке, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru