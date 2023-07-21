Константинов заявил о безопасности маршрута в Крым через новые регионы
Проходящий по территории новых регионов маршрут в Крым безопасен, сказал в эфире телеканала «Россия 24» спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
Он отметил, что на трассе не произошло ни одного ЧП. Диверсионных группировок и бандитских формирований на маршруте нет, подчеркнул политик.
По его словам, трасса надежно охраняется силами Росгвардии. Также Константинов сообщил, что массовой отмены броней после теракта на Крымском мосту нет: отели загружены на 55%.
Украина атаковала Крымский мост 17 июля. Повреждена автодорожная часть. Константинов сообщил, что туристы отменили не более 10% забронированных туров, передает «Радиоточка НСН».
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