Константинов заявил о безопасности маршрута в Крым через новые регионы

Он отметил, что на трассе не произошло ни одного ЧП. Диверсионных группировок и бандитских формирований на маршруте нет, подчеркнул политик.

По его словам, трасса надежно охраняется силами Росгвардии. Также Константинов сообщил, что массовой отмены броней после теракта на Крымском мосту нет: отели загружены на 55%.

Украина атаковала Крымский мост 17 июля. Повреждена автодорожная часть. Константинов сообщил, что туристы отменили не более 10% забронированных туров, передает «Радиоточка НСН».

