Советник главы Крыма призвал россиян не снимать видео с Крымского моста
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал россиян не пользоваться мобильными телефонами для съемки видео на Крымском мосту. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
Крючков подчеркнул, что страна живет в условиях специальной военной операции, по Крымскому мосту уже дважды наносились удары.
«При любой даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны», — написал советник.
Крючков добавил, что противник отслеживает чаты и «пользуется вашим видео и хайпом», пишет RT.
Накануне Крымский мост временно закрыли, прозвучал сигнал воздушной тревоги, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, причиной объявления тревоги стали учения войск ПВО. Позже движение на переправе возобновили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru