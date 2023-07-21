Советник главы Крыма призвал россиян не снимать видео с Крымского моста

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал россиян не пользоваться мобильными телефонами для съемки видео на Крымском мосту. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Движение по Крымскому мосту возобновили после воздушной тревоги

Крючков подчеркнул, что страна живет в условиях специальной военной операции, по Крымскому мосту уже дважды наносились удары.

«При любой даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны», — написал советник.

Крючков добавил, что противник отслеживает чаты и «пользуется вашим видео и хайпом», пишет RT.

Накануне Крымский мост временно закрыли, прозвучал сигнал воздушной тревоги, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, причиной объявления тревоги стали учения войск ПВО. Позже движение на переправе возобновили.

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ФОТО: РИА Новости
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