Советник главы Крыма призвал россиян не снимать видео с Крымского моста

Крючков подчеркнул, что страна живет в условиях специальной военной операции, по Крымскому мосту уже дважды наносились удары.

«При любой даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны», — написал советник.

Крючков добавил, что противник отслеживает чаты и «пользуется вашим видео и хайпом», пишет RT.

Накануне Крымский мост временно закрыли, прозвучал сигнал воздушной тревоги, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, причиной объявления тревоги стали учения войск ПВО. Позже движение на переправе возобновили.

