Константинопольский патриарх восстановил Кураева в сане
Константинопольский патриарх Варфоломей I восстановил в сане протодиакона Андрея Кураева (признан иноагентом в РФ).
О восстановлении в сане священнослужитель сообщил в своем блоге. На сайте Константинопольского патриархата информации об этом пока нет.
Также неизвестно и будущее место службы протодиакона. В настоящее время Кураев проживает в столице Чехии Праге.
Ранее священнослужитель сообщил, что уехал из России в День народного единства. В 2020 году Епархиальный суд Москвы лишил его сана за «систематическую и многолетнюю клевету», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru