Константинопольский патриарх восстановил Кураева в сане

О восстановлении в сане священнослужитель сообщил в своем блоге. На сайте Константинопольского патриархата информации об этом пока нет.

Также неизвестно и будущее место службы протодиакона. В настоящее время Кураев проживает в столице Чехии Праге.

Ранее священнослужитель сообщил, что уехал из России в День народного единства. В 2020 году Епархиальный суд Москвы лишил его сана за «систематическую и многолетнюю клевету», отмечает «Радиоточка НСН».

