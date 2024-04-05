Константинопольский патриарх восстановил Кураева в сане

Константинопольский патриарх Варфоломей I восстановил в сане протодиакона Андрея Кураева (признан иноагентом в РФ).

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О восстановлении в сане священнослужитель сообщил в своем блоге. На сайте Константинопольского патриархата информации об этом пока нет.

Также неизвестно и будущее место службы протодиакона. В настоящее время Кураев проживает в столице Чехии Праге.

Ранее священнослужитель сообщил, что уехал из России в День народного единства. В 2020 году Епархиальный суд Москвы лишил его сана за «систематическую и многолетнюю клевету», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЦерковьРПЦАндрей Кураев

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