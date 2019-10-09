Конкурс «Мисс Туризма Крыма» пройдет в республике 16 октября
Конкурс красоты «Мисс Туризма Крыма» состоится в Керчи 16 октября. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
По его данным, в конкурсе примут участие 20 девушек из разных городов полуострова. Главный приз - путевка в пятизвездочный отель и приглашение представить республику на мировом конкурсе «Global Model of the World». Он пройдет с 22-29 октября, участниками станут 30 стран.
Кроме того, будет отобрана еще одна девушка, которой предложат представить Крым в финале всероссийского конкурса «Мисс Туризм Россия».
Ранее НСН сообщала, что число туристов, посетивших Крым за прошедшее лето, выросло на 11% по сравнению с летом 2018 года.
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