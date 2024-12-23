Кондратьев: Мазут с побережья Кубани планируется убрать до 1 февраля
Выброшенный на побережье Краснодарского края мазут планируется убрать до 1 февраля. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, выполнить все необходимые работы следует «в ближайший месяц, максимум - до первого марта».
«Но мы планируем... до первого февраля... чтобы в случае температуры нефтепродукты не просочились вниз и потом не пришлось делать работу в три раза больше», - заключил он.
Ранее директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей заявила, что спасатели и волонтеры обнаружили мертвых дельфинов после разлива нефтепродуктов в Чёрном море, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru