Кондратьев: Мазут с побережья Кубани планируется убрать до 1 февраля

По его словам, выполнить все необходимые работы следует «в ближайший месяц, максимум - до первого марта».

«Но мы планируем... до первого февраля... чтобы в случае температуры нефтепродукты не просочились вниз и потом не пришлось делать работу в три раза больше», - заключил он.

Ранее директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей заявила, что спасатели и волонтеры обнаружили мертвых дельфинов после разлива нефтепродуктов в Чёрном море, сообщает RT.

