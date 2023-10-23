«Банальные» проблемы: Домашний интернет в России подорожает на 15% в 2024 году
Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил в эфире НСН, что поднять цены собрались 82% интернет-компаний.
Домашний интернет в России подорожает на 10-15% в 2024 году, заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью НСН.
«Telecom Daily проводит ежегодный опрос руководителей интернет-компаний России. 82% руководителей (это достаточно высокая доля) говорят о том, что повышение цен будет. В большинстве случаев предупреждают о повышении цен в размере 10-15%», - отметил он.
По его словам, среди основных причин: проблемы с поставками оборудования, нестабильный курс и банальная инфляция.
«Основанием для этого (повышения цен - ред. НСН) служат проблемы с поставками оборудования, которое закупается за рубежом, а также нестабильный курс рубля и банальная инфляция. Плюс бизнес не особо развивается, так как отсутствуют новые клиенты в виде физических и юридических лиц. Мобильная связь тоже отчасти была в опросе, сотовые операторы также повышают тарифы, но к этому внимательно относится ФАС. Если сумма больше уровня инфляции, то необходимо обоснование четкое, что эти деньги идут на развитие сетей», - рассказал он.
При этом Кусков подчеркнул, что необходимое оборудование все-таки приезжает в Россию, но обходными путями, которые увеличивают цену.
«Конечно, изменение цены обеспечивает дальнейшее представление качественных услуг и инвестирование в оборудование. Оборудование закуплено и закупается дальше – роутеры, маршрутизаторы. Проблем с закупкой нет, просто оно теперь идет по новым каналам по завышенным ценам, что требует дополнительных затрат», - заключил собеседник НСН.
Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала от мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Служба выдала операторам предупреждения о прекращении подобных действий. Компании «большой четверки» должны выполнить требование ФАС в течение месяца, передает «Радиоточка НСН».
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