«Банальные» проблемы: Домашний интернет в России подорожает на 15% в 2024 году

По его словам, среди основных причин: проблемы с поставками оборудования, нестабильный курс и банальная инфляция.

«Основанием для этого (повышения цен - ред. НСН) служат проблемы с поставками оборудования, которое закупается за рубежом, а также нестабильный курс рубля и банальная инфляция. Плюс бизнес не особо развивается, так как отсутствуют новые клиенты в виде физических и юридических лиц. Мобильная связь тоже отчасти была в опросе, сотовые операторы также повышают тарифы, но к этому внимательно относится ФАС. Если сумма больше уровня инфляции, то необходимо обоснование четкое, что эти деньги идут на развитие сетей», - рассказал он.

При этом Кусков подчеркнул, что необходимое оборудование все-таки приезжает в Россию, но обходными путями, которые увеличивают цену.

«Конечно, изменение цены обеспечивает дальнейшее представление качественных услуг и инвестирование в оборудование. Оборудование закуплено и закупается дальше – роутеры, маршрутизаторы. Проблем с закупкой нет, просто оно теперь идет по новым каналам по завышенным ценам, что требует дополнительных затрат», - заключил собеседник НСН.

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала от мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Служба выдала операторам предупреждения о прекращении подобных действий. Компании «большой четверки» должны выполнить требование ФАС в течение месяца, передает «Радиоточка НСН».

