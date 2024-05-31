Россиянам назвали службы, которым увеличат военные пенсии на 5,1%
Военные пенсии проиндексируют на 5,1% сотрудникам Следственного комитета, Государственной противопожарной службы, МВД, ФСИН, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МЧС и ФТС, рассказал доцент кафедры общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Его слова приводит aif.ru.
Дорофеев пояснил, что пенсия для военных рассчитывается исходя из денежного довольствия военнослужащего, выслуги лет и понижающего коэффициента. У военного, в отличие от гражданского служащего, такой коэффициент выше 0,45. Согласно законодательству, уровень пенсионного обеспечения военных каждый год повышается на 2% и стремится к 1, отметил Дорофеев.
Так как любые повышения пенсий приводят к росту расходов из бюджета, то государство время от времени приостанавливает «повышение понижающего коэффициента» или индексирует денежные выплаты военным ниже уровня инфляции. Однако пенсии для военных все равно растут очень быстро. Они в два раза выше средней пенсии по старости, рассказал Дорофеев.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1% с 1 октября 2024 года, хотя изначально планировалось повышение на 4,5%. Однако после уточнения прогноза инфляции, процентный пункт решили поднять, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мат и репутация»: Какие книги родители запрещают детям
- СМИ: Моуринью возглавит «Фенербахче»
- Китай подтвердил отказ от участия в швейцарской конференции по Украине
- Россиянам назвали службы, которым увеличат военные пенсии на 5,1%
- Россельхознадзор: Погибший урожай яблок заместят поставки из соседних стран
- Медведев пригрозил странам НАТО тактическим ядерным оружием
- Дюжев и Охлобыстин сыграют в фильме о героях СВО
- ФСБ задержала севастопольца, готовившего покушение на военного
- С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза
- Депутат Лантратова предложила ввести прогрессивную систему скидок на автокредиты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru