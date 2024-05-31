Россиянам назвали службы, которым увеличат военные пенсии на 5,1%

Так как любые повышения пенсий приводят к росту расходов из бюджета, то государство время от времени приостанавливает «повышение понижающего коэффициента» или индексирует денежные выплаты военным ниже уровня инфляции. Однако пенсии для военных все равно растут очень быстро. Они в два раза выше средней пенсии по старости, рассказал Дорофеев.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1% с 1 октября 2024 года, хотя изначально планировалось повышение на 4,5%. Однако после уточнения прогноза инфляции, процентный пункт решили поднять, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

