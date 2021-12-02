Эксперты выяснили, сколько денег нужно среднестатистическому россиянину для счастья
Среднестатистическому россиянину необходимо 178 тысяч рублей в месяц для счастья, при этом мужчинам нужно больше денег, чем женщинам — 203 против 155 тысяч в месяц. Соответствующее исследование провел портал Superjob.
Специалисты в ноябре опросили 2,5 тысяч респондентов в общем опросе и 19,5 тысяч человек — в опросе жителей крупных городов.
«Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. рублей в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. рублей в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тыс. рублей)», — приводит результаты исследования ТАСС.
Самые высокие финансовые ожидания в Москве: жителям столицы для счастья нужно 228 тысяч рублей в месяц. Вторым в списке стал Владивосток (204 тыс. рублей), третьим — Ростов-на-Дону (198 тыс. рублей). В первую пятерку попали Санкт-Петербург (192 тыс. рублей) и Екатеринбург (186 тыс. рублей). Самые скромные запросы в Оренбурге — горожанам для счастья нужно около 138 тыс. рублей в месяц.
Отмечается, что у молодых людей до 24 лет более низкие финансовые запросы, чем у россиян от 35 до 44 лет — (126 и 200 тысяч рублей в месяц соответственно).
По данным исследования, ожидания разнятся в зависимости от текущего уровня зарплат. Так, зарабатывающие до 30 000 рублей в месяц хотели бы для счастья 110 тысяч рублей, а граждане с доходом от 80 000 тысяч рублей оценили счатье в 228 тысяч в месяц.
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