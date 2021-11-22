Стали известны регионы-лидеры по уровню зарплат в России

Отмечается, что на Чукотке свыше 46% работников зарабатывают 100 тысяч рублей и более, в Ямало-Ненецком округе — 40,5%, в Магаданской области — 32,1%. Москва оказалась на пятой строчке рейтинга с 30% высокооплачиваемых работников.

В топ-10 списка регионов по доле высокооплачиваемых специалистов вошли также Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Мурманская область.

Рейтинг по доле низкооплачиваемых работников возглавляют Дагестан и Чечня (по 27,5%), а также Северная Осетия (27,4%).

При составлении рейтинга аналитики учитывали долю сотрудников, которые получают на руки 100 тысяч рублей в месяц и более. Также специалисты проанализировали долю работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей в месяц и изучили диапазон самых распространенных зарплат в регионе, отмечает Ura.ru.

