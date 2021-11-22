Стали известны регионы-лидеры по уровню зарплат в России
Территории на севере России – Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область — вошли в число лидеров по доле высокооплачиваемых специалистов. При этом больше всего низкооплачиваемых работников оказалось в Дагестане и Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования специалистов РИА Рейтинг.
Отмечается, что на Чукотке свыше 46% работников зарабатывают 100 тысяч рублей и более, в Ямало-Ненецком округе — 40,5%, в Магаданской области — 32,1%. Москва оказалась на пятой строчке рейтинга с 30% высокооплачиваемых работников.
В топ-10 списка регионов по доле высокооплачиваемых специалистов вошли также Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Мурманская область.
Рейтинг по доле низкооплачиваемых работников возглавляют Дагестан и Чечня (по 27,5%), а также Северная Осетия (27,4%).
При составлении рейтинга аналитики учитывали долю сотрудников, которые получают на руки 100 тысяч рублей в месяц и более. Также специалисты проанализировали долю работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей в месяц и изучили диапазон самых распространенных зарплат в регионе, отмечает Ura.ru.
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