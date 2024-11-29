Компенсации за аренду жилья начали выплачивать жителям курского приграничья

Всего на получение компенсации за вынужденную аренду жилья подано более 4500 заявлений. Положительное решение принято по 650 из них. Выплату имеют право получить жители приграничных районов. Многодетным семьям положено 40 тысяч рублей, другим жителям - 20 тысяч рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке властей, затраты на восстановление поврежденных объектов в Курской области после атак со стороны Вооруженных сил Украины могут составить свыше 700 миллиардов рублей.

