Компенсации за аренду жилья начали выплачивать жителям курского приграничья

Пострадавшие жители Курской области начали получать компенсационные выплаты за расходы на аренду жилья. Информация об этом появилась на сайте кабинета министров России.

На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 1 млрд рублей. Согласно публикации, предоставляются также единовременная финансовая помощь, выплаты при утрате имущества, сертификаты на покупку жилья.

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Всего на получение компенсации за вынужденную аренду жилья подано более 4500 заявлений. Положительное решение принято по 650 из них. Выплату имеют право получить жители приграничных районов. Многодетным семьям положено 40 тысяч рублей, другим жителям - 20 тысяч рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке властей, затраты на восстановление поврежденных объектов в Курской области после атак со стороны Вооруженных сил Украины могут составить свыше 700 миллиардов рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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