Власти Курска снизили траты на подготовку к Новому году после жалоб жителей

Отмечается, что власти города планировали потратить на праздничные декорации порядка 12 миллионов рублей. В частности, ,1 миллиона рублей планировалось направить на светодиодные конструкции, 2,2 миллиона рублей - на установку локации в центре Курса, а 3,7 миллиона рублей - на ремонт и установку светодиодных конструкций. Тогда местные жители высказали недовольства столь крупными затратами, отметив, что не время направлять столько средств на праздник во время спецоперации.

После этого власти заявили об экономии средств. Теперь на закуп новых украшений к Новому году планируется потратить порядка пяти миллионов рублей, на ремонт старых конструкций — 2,4 миллиона рублей, а на установку локации — два миллиона.

Ранее губернатор Чувашии Олег Николаев в интервью НСН сообщил, что в регионе в предстоящие новогодние праздники не будет широких празднеств, однако детей в республике не оставят без праздника.

