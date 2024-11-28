Власти Курска снизили траты на подготовку к Новому году после жалоб жителей
Власти Курска снизили траты на украшение города к Новому году на фоне жалоб жителей, передает издание «Подъем».
Отмечается, что власти города планировали потратить на праздничные декорации порядка 12 миллионов рублей. В частности, ,1 миллиона рублей планировалось направить на светодиодные конструкции, 2,2 миллиона рублей - на установку локации в центре Курса, а 3,7 миллиона рублей - на ремонт и установку светодиодных конструкций. Тогда местные жители высказали недовольства столь крупными затратами, отметив, что не время направлять столько средств на праздник во время спецоперации.
После этого власти заявили об экономии средств. Теперь на закуп новых украшений к Новому году планируется потратить порядка пяти миллионов рублей, на ремонт старых конструкций — 2,4 миллиона рублей, а на установку локации — два миллиона.
Ранее губернатор Чувашии Олег Николаев в интервью НСН сообщил, что в регионе в предстоящие новогодние праздники не будет широких празднеств, однако детей в республике не оставят без праздника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны заявило об уничтожении военных объектов Украины ударами «Искандеров»
- Актер Гела Месхи рассказал о совете Хабенского и мечте сыграть Райкина
- Полеты на Луну отложены из-за отсутствия финансирования сверхтяжелой ракеты
- В Госдуме оценили кадровые перестановки в Центробанке РФ
- Финский депутат Кильюнен извинился за слова об открытии границы с Россией
- Exeed и Mercedes вошли в ТОП самых популярных премиальных автобрендов в РФ
- Власти Курска снизили траты на подготовку к Новому году после жалоб жителей
- В ДТП с грузовиком в Волгоградской области погибли четыре человека
- В октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян
- Ученые обнаружили скелет крокодила, возраст которого 10 млн лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru