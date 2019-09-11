Компания здоровой еды оштрафована на 2 млн рублей после отравления покупателей

Роспотребнадзор оштрафовал на 2 млн рублей на компанию Healthy Food. Еда продавалась через вендинговые автоматы в офисах Москвы. С середины июля порядка 100 человек, покупавших там еду, отравились.

В общей сложности ведомство вынесло 16 постановлений об административных наказаниях, пишет «Свободная пресса».

В результате массового отравления едой из автоматов по продаже здоровой еды 38 человек было госпитализировано, общее количество пострадавших составило не менее 99 человек, сообщает life.ru. Сейчас вспышка пищевой инфекции локализована.

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