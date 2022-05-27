Компания Wella перестанет поставлять продукцию в РФ

Компания находилась на российском рынке в течение 28 лет.

Как пишет издание, средства по окрашиванию волос Wella занимали до 40% рынка в стране. Предполагается, что салоны красоты в связи с решением компании могут испытать проблемы при переходе на другие бренды.

