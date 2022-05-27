Компания Wella перестанет поставлять продукцию в РФ

Немецкая компания-производитель косметики Wella перестанет поставлять свою продукцию в РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Красота стоит денег: Как санкции изменили российский beauty-бизнес

Компания находилась на российском рынке в течение 28 лет.

Как пишет издание, средства по окрашиванию волос Wella занимали до 40% рынка в стране. Предполагается, что салоны красоты в связи с решением компании могут испытать проблемы при переходе на другие бренды.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Косметика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры