Компания Wella перестанет поставлять продукцию в РФ
27 мая 202220:58
Немецкая компания-производитель косметики Wella перестанет поставлять свою продукцию в РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Компания находилась на российском рынке в течение 28 лет.
Как пишет издание, средства по окрашиванию волос Wella занимали до 40% рынка в стране. Предполагается, что салоны красоты в связи с решением компании могут испытать проблемы при переходе на другие бренды.
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27 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru