Компания Ворошилова назвала незаконными турниры по «Что? Где? Когда?» от IAIS
Ассоциация Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS) из Лихтенштейна, чью деятельность генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России, незаконно использует бренд «Что? Где? Когда?». Об этом «Газете.Ru» заявила руководитель пресс-службы «Игра-ТВ» Виктория Селиванова.
По её словам, организация незаконно проводит чемпионаты и турниры по играм «Что? Где? Когда?», «Спортивное Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг» «с момента своего создания».
«Мы не имеем никакого отношения к деятельности этой организации», — указала Селиванова.
Она добавила, что официальные Чемпионаты России по игре «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг», а также многочисленные турниры, проводятся по лицензии основанной Владимиром Ворошиловым и Наталией Стеценко «Игра-ТВ».
Ранее генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России американскую международную неправительственную организацию Young Presidents Organization (YPO), пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новый альбом «Ленинграда» и Инстасамки будет называться «бумеры и зумеры»
- В Саратовской области с 2025 года запретят мигрантам работать курьерами
- «Благодарна Богу, что вышла живая»: Инстасамка о пожаре в своей квартире
- СМИ: Депутат Рады от «Слуги народа» не вернулся из заграничной командировки
- Губернатор Еврейской автономной области Гольдштейн возглавит республику Коми
- Карликовая бегемотиха Му Денг из Таиланда предсказала победу Трампу
- Умер крупный спонсор Республиканской партии США Бернард Маркус
- Компания Ворошилова назвала незаконными турниры по «Что? Где? Когда?» от IAIS
- Автоюрист Воропаев: За драку водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей
- На Кубани неизвестные повредили 53 могилы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru