Компания Ворошилова назвала незаконными турниры по «Что? Где? Когда?» от IAIS

Ассоциация Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS) из Лихтенштейна, чью деятельность генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России, незаконно использует бренд «Что? Где? Когда?». Об этом «Газете.Ru» заявила руководитель пресс-службы «Игра-ТВ» Виктория Селиванова.

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По её словам, организация незаконно проводит чемпионаты и турниры по играм «Что? Где? Когда?», «Спортивное Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг» «с момента своего создания».

«Мы не имеем никакого отношения к деятельности этой организации», — указала Селиванова.

Она добавила, что официальные Чемпионаты России по игре «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг», а также многочисленные турниры, проводятся по лицензии основанной Владимиром Ворошиловым и Наталией Стеценко «Игра-ТВ».

Ранее генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России американскую международную неправительственную организацию Young Presidents Organization (YPO), пишут «Известия».

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