Компания Ворошилова назвала незаконными турниры по «Что? Где? Когда?» от IAIS

По её словам, организация незаконно проводит чемпионаты и турниры по играм «Что? Где? Когда?», «Спортивное Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг» «с момента своего создания».

«Мы не имеем никакого отношения к деятельности этой организации», — указала Селиванова.

Она добавила, что официальные Чемпионаты России по игре «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг», а также многочисленные турниры, проводятся по лицензии основанной Владимиром Ворошиловым и Наталией Стеценко «Игра-ТВ».

Ранее генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России американскую международную неправительственную организацию Young Presidents Organization (YPO), пишут «Известия».

