Компания Volvo сообщила, что не принимала решение об уходе из России

«Компания Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в России», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Там подчеркнули, что Volvo Group не принимала решение об уходе с рынка.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Volvo планирует до конца года сократить штат сотрудников в РФ, который оценивается в более чем 1,2 тысячи человек.

