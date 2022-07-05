Компания Volvo сообщила, что не принимала решение об уходе из России

Volvo Group сократит часть персонала в подразделениях компании России в течение 2022 года, на данный момент решается, какое количество сотрудников это затронет. Об этом сообщили в пресс-службе Volvo Group Trucks Russia.

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«Компания Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в России», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Там подчеркнули, что Volvo Group не принимала решение об уходе с рынка.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Volvo планирует до конца года сократить штат сотрудников в РФ, который оценивается в более чем 1,2 тысячи человек.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:компанияРоссия
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