Завод Volvo в Калуге возобновит работу до конца 2023 года
Работу завода Volvo в Калуге планируется возобновить уже в этом году, рассказал в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Владислав Шапша.
«Это наше российское предприятие, и документы уже подписаны», - сказал губернатор.
Шапша заявил, что в ближайшее время встретится с руководством предприятия. На полную мощность завод выйдет в 2024 году, уточнил он.
В начале сентября сообщалось, что российские активы концерна Volvo передали отечественному инвестору. Позже информацию подтвердил Минпромторг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru