Завод Volvo в Калуге возобновит работу до конца 2023 года

«Это наше российское предприятие, и документы уже подписаны», - сказал губернатор.

Шапша заявил, что в ближайшее время встретится с руководством предприятия. На полную мощность завод выйдет в 2024 году, уточнил он.

В начале сентября сообщалось, что российские активы концерна Volvo передали отечественному инвестору. Позже информацию подтвердил Минпромторг, передает «Радиоточка НСН».

