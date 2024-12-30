Компания «Туркменистан» организует альтернативный авиарейс из Москвы

Авиакомпания «Туркменистан» предоставила своим пассажирам, которые должны были вылететь из Москвы в Ашхабад 30 и 31 декабря, возможность добраться до пункта назначения иным маршрутом. Об этом говорится в официальном Telegram-канале организации.

Речь идет о рейсах T5-708 и T5-704 Mосква — Стамбул — Ашхабад. Отмечается, что компания привлекла стороннего перевозчика для отправки людей рейсом Москва — Стамбул. В компании подчеркнули, что имеющиеся билеты действительны для перелета без допоплаты. Багаж пассажиров зарегистрируют до Ашхабада, виза для перелета через Стамбул не нужна.

До этого «Туркменские авиалинии» приостановили полеты из Ашхабада в Москву до конца января 2025 года, передает RT. В предыдущий раз авиакомпания на время прекращала рейсы в Москву в августе 2023 года из-за обстановки в воздушной зоне города и на основании оценки рисков для обеспечения безопасности полетов.