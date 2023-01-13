Компания Toyota завершила процесс увольнения сотрудников завода в Петербурге
Расположенный в Санкт-Петербурге завод компании Toyota завершил процедуру увольнения сотрудников, сообщает пресс-служба японского автоконцерна.
В сообщении говорится, в настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Северной столице.
В Toyota добавили, что в настоящее время с Минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга обсуждается будущее предприятия.
«Обсуждение продолжается. Сроки завершения не определены», - говорится в сообщении.
Ранее компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей на своём заводе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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