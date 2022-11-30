Питерский завод Toyota проверяют на соблюдение законодательства

Внеплановая проверка соблюдения налогового и трудового законодательства РФ проходит на заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что также проверяются соблюдение предприятием законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности.

«Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции», - добавили в пресс-службе «Тойота Мотор».

Ранее в российском подразделении автоконцерна Toyota Motor Corporation заявили, что увольнение сотрудников петербургского завода начнётся в ноябре-декабре текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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