Питерский завод Toyota проверяют на соблюдение законодательства
Внеплановая проверка соблюдения налогового и трудового законодательства РФ проходит на заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что также проверяются соблюдение предприятием законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности.
«Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции», - добавили в пресс-службе «Тойота Мотор».
Ранее в российском подразделении автоконцерна Toyota Motor Corporation заявили, что увольнение сотрудников петербургского завода начнётся в ноябре-декабре текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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